Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 1 копейку к предыдущему закрытию и составил 64,5 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 14,7 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,51—64,72 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск составил 72,8 рубля и опустился на 34 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6 тыс. сделок примерно на 327 млн евро по курсам от 72,72 до 73,32 рубля за евро.

«Доллар США к вечеру остается в узких рамках колебаний, и пока ничто не обещает изменений этого. Гринбеку в текущих условиях вполне комфортно около 64,5—64,6 рубля, но разницы среднесрочного торгового диапазона пока выдерживаются и изменений не претерпевают — 64—66 рублей. Для евровалюты краткосрочный коридор колебаний находится в пределах 72,5—73,25 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.