Решение ЦБ о понижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых создаст условия для снижения ставок по кредитам и депозитам в будущем, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Денежно-кредитные условия смягчаются. Это происходит под влиянием изменения ожиданий участников рынка. Во-первых, пересмотрены вниз ожидания по траектории ключевой ставки Банка России. Во-вторых, скорректировали ожидания доходности на внешнем финансовом рынке на фоне изменения риторики крупнейших центральных банков. В этих условиях снижаются доходности ОФЗ, что создает потенциал для снижения депозитно-кредитных ставок», — сказала Набиуллина.

Она напомнила, что в апреле-мае ряд крупных банков сократил ставки по отдельным депозитам и другим продуктам, также начали снижаться ставки по ипотечным кредитам.

«Принятое сегодня решение по снижению ключевой ставки, тот сигнал, который мы дали, закрепит эти тенденции», — резюмировала глава ЦБ.



Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на июнь 2019 года . По сравнению с майскими показателями базовая доходность вкладов в рублях, долларах и евро в основном снизилась с одним исключением в каждой валютной линейке, свидетельствуют материалы регулятора.

Напомним, в последнем выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» Банк России прогнозировал, что на рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок. Согласно наблюдениям ЦБ, рост ставок по рублевым депозитам, наблюдавшийся с сентября 2018 года, почти завершился к марту 2019-го. С середины марта ни один из банков — крупнейших участников рынка не повышал ставки по своим стандартным депозитным продуктам, а в апреле ряд крупных банков снизили ставки по рублевым депозитам. «Учитывая снижение доходности облигаций, наблюдающееся с начала года, на рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок, сдерживаемой конкуренцией за вкладчиков между банками», — писал регулятор.

