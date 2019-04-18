Базовая доходность вкладов в рублях и евро преимущественно снизилась, в долларах — снизилась для всех сроков

Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на май 2019 года. Базовая доходность вкладов в рублях и евро преимущественно снизилась, в долларах — снизилась для всех сроков, свидетельствуют материалы регулятора.

Показатель, служащий ориентиром на май, рассчитан на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 апреля 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях на сроки до трех месяцев и от трех месяцев до полугода, а также на сроки свыше года снизилась на 0,04—0,248 процентного пункта, причем максимальное снижение продемонстрировали наиболее короткие из срочных депозитов. Выросла базовая доходность рублевых вкладов до востребования (на 0,069 п. п.) и вкладов, привлекаемых на сроки от полугода до года (на 0,05 п. п.). Здесь и далее случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблицах жирным шрифтом.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Апрель 6,392 7,765 7,965 8,113 8,663 Май 6,461 7,517 7,925 8,163 8,522

Напомним, в последнем выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» (за март, опубликован в конце прошлой недели) Банк России написал, что потенциал роста депозитных ставок может скоро быть исчерпан. «В связи с продолжающимся снижением ставок по долгосрочным инструментам фондового и денежного рынков можно ожидать исчерпания потенциала дальнейшего роста депозитных ставок», — поясняли в ЦБ.

В февральском выпуске «Ликвидности…», обнародованном в середине марта, регулятор указывал, что, судя по характеру активности банков на депозитном рынке, они не ожидают дальнейшего роста ставок. Так, отмечавшийся во второй половине февраля рост числа предложений в сегменте сезонных депозитов с повышенными ставками (в основном кратко- и среднесрочных) говорил, по мнению ЦБ, о том, что банки «стремятся, сохраняя конкурентоспособность на депозитном рынке, не допустить чрезмерного накопления долгосрочного фондирования сравнительно высокой стоимости».

По долларовым депозитам диапазон снижения базовой доходности составил 0,075—0,874 п. п. Максимальное снижение также зафиксировано для вкладов на срок до трех месяцев (как и по рублевым вкладам), минимальное — для вкладов с самыми длинными сроками.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Апрель 1,203 3,168 3,195 3,813 4,055 Май 1,11 2,294 2,815 3,559 3,98

Базовая доходность вкладов в евро уменьшилась для сроков до трех месяцев (наиболее заметно — на 0,144 п. п.) и для всех сроков свыше полугода (на 0,058 п. п.). Увеличилась базовая доходность вкладов на сроки от трех месяцев до полугода (на 0,097 п. п.) и незначительно — вкладов до востребования (на 0,003 п. п.).

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Апрель 0,016 0,588 0,553 0,709 0,901 Май 0,019 0,444 0,65 0,651 0,843

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в Фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).



В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.

