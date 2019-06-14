Банк России улучшил прогноз по расходам на конечное потребление домохозяйств в 2021 году, поскольку ожидает роста реальных доходов населения. Об этом журналистам заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Расходы на конечное потребление домохозяйств у нас растут (по прогнозу ЦБ, в 2021 году. – Прим. ред.) на 2,5—3%. Это связано с ожидаемым ростом реальных доходов населения. Что касается потребительского кредитования, мы чуть-чуть повысили прогноз на этот год — с 10—15% до 15—20%, на 2020—2021 годы прогноз оставили неизменным. Поэтому основной фактор – это все-таки ожидаемый рост реальных доходов населения», — сказала она.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в I квартале 2019 года снизились на 2,3%. В Счетной палате ожидают, что реальные доходы населения в 2019 году продолжат падать.