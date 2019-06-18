Госдума на заседании во вторник, 18 июня, одобрила поправки в федеральный бюджет на 2019 год в первом чтении. За законопроект проголосовали 79,8% депутатов.



Поправки в федеральный бюджет 2019 года, предложенные правительством, предполагают увеличение расходов на 256,5 млрд рублей, до 18,29 трлн рублей. Доходы будут увеличены более чем на 200 млрд рублей — до 20,174 трлн рублей.

При этом рост происходит за счет не связанных с экспортом нефти и газа доходов — на 260 млрд рублей. Нефтегазовые доходы будут ниже, чем ожидалось, почти на 60 млрд рублей.

Профицит федерального бюджета составит 1,7% ВВП (или 1,881 трлн рублей) вместо предполагаемых ранее 1,8% ВВП (или 1,932 трлн рублей).

На реализацию посланий президента правительство в этом году хочет дополнительно выделить 9,3 млрд рублей: 5 млрд — на выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка (по 450 тыс. рублей) и 4,3 млрд — на региональную социальную доплату к пенсии. Регионам предлагается направить дополнительно 61 млрд рублей.

На развитие транспортной инфраструктуры правительство хочет потратить дополнительно 78,2 млрд рублей, из них около 40 млрд рублей — это взнос в уставный капитал РЖД на развитие центрального транспортного узла. Еще 30,4 млрд рублей будет направлено субъектам на строительство дорог. Будут увеличены расходы по обеспечению жильем: 16 млрд рублей — в качестве взноса в Фонд защиты дольщиков, 20 млрд рублей — на капитализацию Банка ДОМ.РФ и 2,5 млрд рублей — на жилье ветеранам. Закрытую часть расходов, куда входит оборона, правительство предлагает увеличить на 90 млрд рублей.