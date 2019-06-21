Недавняя смерть мажоритарного акционера банка «Уралсиб» («В/В» со «стабильным» прогнозом) и банка «Национальная Факторинговая Компания» («В/В» со «стабильным» прогнозом) Владимира Когана не повлияет на кредитоспособность этих финансовых организаций. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщило рейтинговое агентство S&P Global Ratings.



«Мы ожидаем, что процесс передачи собственности не вызовет затруднений, поскольку в течение последнего года Владимир Коган не принимал участия в управлении банком «Уралсиб» или НФК, в то время как его сын принимал основные решения в части корпоративного управления. В связи с этим мы не ожидаем каких-либо существенных изменений операционной деятельности банка «Уралсиб» и НФК, а также их отношений с клиентами, партнерами и регулятором. Кроме того, мы не ожидаем изменений в процедуре финансового оздоровления банка «Уралсиб» в ближайшее время», — говорится в релизе.

Аналитики агентства предполагают, что сотрудничество между банком «Уралсиб» и НФК продолжится. В частности, в агентстве ожидают, что НФК сохранит доступ к большой клиентской базе и относительно дешевому фондированию банка «Уралсиб».

Стоит отметить, что НФК не ведет традиционной банковской деятельности, несмотря на наличие банковской лицензии. Все операции проводятся исключительно с целью обеспечения основного бизнеса, которым является факторинг (финансирование под уступку прав требования).



Накануне стало известно об уходе из жизни основного акционера банка «Уралсиб» Владимира Когана в возрасте 56 лет.

