Небанковская кредитная организация (НКО) «Русское финансовое общество», внесенное на прошлой неделе в санкционные списки США, будет развивать эмиссию платежных карт с использованием собственного процессингового центра, сообщил РИА Новости представитель небанковской кредитной организации.

«НКО «Русское финансовое общество» будет продолжать развитие собственной программы эмиссии платежных карт в качестве принципиального участника платежной системы «Мир» с использованием собственного процессингового центра», — сообщил представитель НКО.

На вопрос, как попадание в санкционные списки отразилось на приеме карт международных платежных систем, в компании пояснили, что действие карт Мastercard приостановлено только для операций за пределами РФ, а эмиссию и эквайринг карт Visa организация не осуществляла.

«Действие карт Мastercard НКО «Русское финансовое общество» приостановлено только для операций за пределами РФ, в сети Национальной системы платежных карт карты работают в штатном режиме. Эмиссию и эквайринг карт платежной системы Visa НКО не осуществляет», — сказал собеседник агентства.