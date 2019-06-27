Аналитики банка «Уралсиб» рекомендуют инвесторам покупать акции Veon, ожидая роста их стоимости на 19%. Сейчас на NASDAQ расписки телекоммуникационной группы торгуются в районе 2,8 доллара.

Veon — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ, Италии и ряде стран Азии и Африки, в России ей принадлежит оператор «ВымпелКом».



В среду, 26 июня, Veon объявила о том, что египетский регулятор разрешил купить 42,31% Global Telecom Holding (GTH). GTH объединяет мобильные активы Veon в Пакистане, Алжире и Бангладеш с суммарной абонентской базой 98,7 млн абонентов.

«Возможное увеличение доли в GTH приведет лишь к незначительному росту долговой нагрузки компании — приблизительно на 10% относительно уровня конца первого квартала 2019 года», — отмечает в обзоре аналитик «Уралсиба» Константин Чернышев.

Кроме того, полагает он, в случае успешного выкупа Veon сможет еще больше упростить свою корпоративную структуру, что позитивно отразится на акциях компании.