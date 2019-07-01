Алмазэргиэнбанк предлагает открыть новый вклад «Туесок».

Сумма первоначального взноса — от 30 тыс. рублей. При размещении денежных средств на 181 день процентная ставка составляет 7,8%, на 540 дней — 7,9% годовых. Пополнение возможно без ограничений. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Расходные операции по вкладу не допускаются. При досрочном расторжении договора начисление процентов осуществляется по ставке вклада до востребования», — добавляет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно в период с 1 июля по 1 октября 2019 года.