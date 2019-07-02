Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,16% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 806,08 пункта. Индекс РТС скорректировался вниз на 0,06% — до отметки 1 400,73.

«Рост большинства азиатских площадок и утреннее восстановление нефтяных котировок задают умеренно позитивный внешний фон перед началом торгов российскими акциями. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 775—2 830 пунктов, по индексу РТС — 1 390—1 415 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.