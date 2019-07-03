Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 801,41 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,55% до отметки 1 390,63.

«Российский рынок акций завершил вчерашние торги скромным ростом на 0,3% по индексу Мосбиржи. Заметный откат нефтяных котировок, на наш взгляд, пока затрудняет дальнейший рост индекса, соответственно, сегодня в базовом сценарии ожидаем коррекции рынка в район 2 780 пунктов по индексу Мосбиржи», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.