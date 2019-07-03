Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июля 2019 года составил 3,76 трлн рублей, что эквивалентно 59,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Минфина.

По состоянию на 1 июня объем ФНБ составлял 3,82 трлн рублей, что эквивалентно 58,7 млрд долларов. Таким образом, объем ФНБ за месяц снизился на 0,06 трлн рублей.

При этом совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в ЦБ, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2018 года по 30 июня 2019 года составила 379,4 млн долларов, что эквивалентно 23,93 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 30 июня 2019 года составила отрицательную величину, равную 268,7 млрд рублей, говорится в материалах ведомства.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 16,01 млрд рублей, что эквивалентно 243,6 млн долларов.