За полтора года Агентство по страхованию вкладов вернуло Банку России более 120 млрд рублей по кредиту, который был выдан ранее на поддержание ликвидности организации. Об этом сообщил глава АСВ Юрий Исаев, выступая на Международном финансовом конгрессе.



«Мы получили рекордный заем, который потихонечку стали отдавать, и сейчас уже отдали достаточно много — больше 120 миллиардов рублей за эти полтора года», — сказал Исаев. Он подтвердил свои прежние оценки, что АСВ окончательно расплатится с регулятором в 2022 году.

Для поддержания финансовой устойчивости Фонда обязательного страхования вкладов с 2015 года действует договор с Банком России о предоставлении агентству кредита без обеспечения на срок до пяти лет. ЦБ одобрил лимит в размере 1,03 трлн рублей.



Как сообщалось ранее, согласно отчету АСВ за I квартал 2019 года, задолженность агентства по кредитной линии составила 761 млрд рублей. За отчетный период задолженность АСВ сократилась на 36 млрд рублей.

