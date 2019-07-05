Три четверти банков уязвимы для атак методами социальной инженерии. Об этом сообщили в компании Positive Technologies, эксперты которой приняли участие в подготовке «Обзора основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году», опубликованного на сайте ЦБ.
По их данным, в 75% банков сотрудники переходят по ссылкам, указываемым в фишинговых письмах, в 25% — вводят свои учетные данные в ложную форму аутентификации; также в 25% финансовых организаций хотя бы один сотрудник запускает на своем рабочем компьютере вредоносное вложение. При этом фишинг на этапе проникновения используют девять из десяти хакерских группировок, занимающихся целевыми атаками на банки.
В большинстве случаев рассылки вредоносного программного обеспечения злоумышленники применяли спуфинг — подмену электронных почтовых адресов.
«Далека от совершенства и безопасность внутренней сети банков. Наиболее частые проблемы в конфигурации серверов — несвоевременное обновление ПО (67% банков) и хранение чувствительных данных в открытом виде (58% банков). Более чем в половине обследованных банков используются словарные пароли. Специалистам Positive Technologies при проведении тестов на проникновение доступ к управлению банкоматами из внутренней сети удалось получить в 25% банков», — говорится в релизе.
Кроме того, в России по-прежнему фиксируются атаки на банкоматы типа blackbox.
По данным экспертов, низкой остается и степень защищенности мобильных приложений: уязвимости высокого уровня риска обнаружены в 38% приложений для iOS и в 43% приложений для платформ под управлением Android. В 76% мобильных приложений выявлено небезопасное хранение данных, которое может привести к утечкам паролей, финансовой информации и персональных данных пользователей.
Эксперты Positive Technologies в числе прочего отмечают, что, несмотря на общий рост числа атак в 2018 году, финансовый ущерб значительно снизился по сравнению с предыдущим годом. При этом «опасность целевых атак по-прежнему высока», отмечает заместитель генерального директора Positive Technologies Борис Симис.
«APT-группировки постоянно совершенствуют техники атак, улучшают качество рассылок, следят за публикацией уязвимостей, приобретают уязвимости нулевого дня и вводят их в свой арсенал за считанные часы. Кредитно-финансовым организациям сегодня нельзя больше ставить во главу угла традиционное возведение защитных барьеров. Ситуация изменилась: преступники научились обходить антивирусы, песочницы, системы IDS. Банкам следует исходить из того, что гипотетический злоумышленник уже находится внутри их периметра; главная задача — максимально сократить время его присутствия в инфраструктуре и лишить его возможности действовать», — подчеркивает эксперт.
На протяжении 2018 года ФинЦЕРТ многократно фиксировал целевые атаки, приписываемые Cobalt и Silence.