ПСБ запустил пилотный проект по торговому эквайрингу «Ничего наличного» для индивидуальных предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса. Впервые в России торговый терминал стало возможно приобрести в офисе банка и уже в этот же день начать принимать через него платежи, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Раньше клиенты банка могли подключиться к эквайрингу или на условиях аренды POS-терминала, или при уплате единовременной комиссии, равной его стоимости. При этом доставка и установка самих устройств занимала от трех до десяти рабочих дней в зависимости от региона страны.



Теперь предприниматели могут приобрести торговые терминалы в собственность непосредственно в офисе ПСБ при заключении договора эквайринга.

«Устройство заранее подготовлено к использованию. После регистрации клиента во всех системах банка с ним связывается менеджер партнера банка для удаленной активации терминала. Процесс активации занимает не более трех минут. С момента покупки устройства до момента его активации проходит не более пяти рабочих часов. Это позволяет предпринимателям начать принимать платежи по картам уже в день подключения эквайринга ПСБ», — говорится в пресс-релизе.

Проект реализуется совместно с компанией «Некст», российским поставщиком POS-терминалов Tactilion. Клиенты банка могут приобрести в банке переносной терминал GPRS/Wi-fi, стационарный терминал Ethernet/GPRS и интеллектуальный пин-пад. Стоимость устройств варьируется от 10 490 до 16 990 рублей. Терминалы можно оплатить сразу или получить в рассрочку на четыре, восемь или 12 месяцев.

До конца лета проект «Ничего наличного!» можно подключить во всех офисах ПСБ, обслуживающих юридических лиц в Москве и Московской области. С сентября 2019 года приобрести платежный терминал при подключении эквайринга можно будет во всей филиальной сети банка.