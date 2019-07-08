В Санкт-Петербурге завершились мероприятия XXVIII Международного финансового конгресса . Ключевой стала тема «Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости». Организатором конгресса выступал Банк России, оператором — фонд «Росконгресс».



Деловую программу конгресса открыло выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Она подчеркнула необходимость структурных изменений и кардинального улучшения инвестиционного климата для обеспечения роста российской экономики: «Увеличить потенциал, использовать все возможности, которые есть у экономики для того, чтобы повысить темпы экономического роста и в конечном счете увеличить благосостояние людей, можно только за счет структурных преобразований. Таких преобразований, которые будут способствовать перераспределению ресурсов — и трудовых, и финансовых — в сферы с большей отдачей, с большей производительностью, создающие бо́льшую добавленную стоимость. Основное, что нужно сделать для того, чтобы экономика начала расти, — это кардинальное улучшение инвестиционного климата», — отметила Эльвира Набиуллина.

«Нам по-прежнему нужно лучшее качество деловой среды, а это большая и долгая работа. Что может и должна сделать в этой ситуации финансовая система, чтобы способствовать экономическому росту? Финансовая система также должна стать частью структурных изменений через формирование долгосрочного инвестиционного ресурса, развитие фондового рынка и настроенности на кредитование именно эффективных проектов», — добавила председатель Банка России.

В рамках конгресса состоялись два пленарных заседания, 43 деловых сессии и бизнес-завтрак, совместно организованный Банком России и компанией The Bell.

В мероприятиях конгресса приняли участие представители Банка России и зарубежных регуляторов, международных финансовых организаций, крупнейших банков и профессиональных объединений участников финансового рынка, а также признанные международные и российские эксперты — всего более 1 200 участников и представителей СМИ из России и 37 стран.

Ключевым мероприятием первого дня конгресса 4 июля стало пленарное заседание «Как ЦБ достигать своих целей в условиях возрастающего разнообразия рисков и усложняющейся структуры рынков?». Участники заседания обсудили, как регуляторам стран с формирующимися рынками сочетать меры денежно-кредитной политики и политики поддержания финансовой стабильности в эпоху высокой волатильности.



Среди тем деловых сессий первого дня: новые подходы к финансированию строительства жилья, особенности политики ЦБ стран с развивающимися рынками в эпоху повышенной глобальной неопределенности, инфраструктурные проекты для финансового рынка, цифровая трансформация и киберриски в финансовом секторе, подходы к регулированию финансовых групп и другие.

В конференции приняли участие представители Банка России, Банка Англии, Банка Испании, Национального банка Дании, Центрального банка Армении, Европейского центрального банка, Международного валютного фонда, а также представители научного сообщества из ведущих учебных учреждений, в том числе Лондонской школы бизнеса, НИУ «Высшая школа экономики» и Колумбийского университета.