Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис назвал «абсолютным вымыслом» и слухами сообщения о том, что между банком и «Яндексом» есть разногласия по поводу совместных проектов. Комментарий Хасиса, добавленный к посту на странице председателя комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова в Facebook, приводит РБК .

По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что:

Сбербанк недоволен партнерством с «Яндексом» в ретейле;

дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк;

у компаний есть разногласия по лидеру;

маркетплейс «Беру» не выполняет ключевые показатели (KPI);

Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.

«Мы гордимся компанией «Яндекс.Маркет» и ее командой, мы гордимся ее результатами и особенно результатами маркетплейса «Беру», который менее чем за год прошел больший путь, чем другие компании за десять — пятнадцать лет», — написал Хасис. За время работы проекта решения всегда принимались единогласно, все поставленные цели менеджмент выполняет, добавил он.

СМИ: Сбербанк рассматривает возможность покупки Ozon или Avito Собеседники The Bell также утверждают, что «Яндекс» и Сбербанк недовольны тем, как складывается их партнерство в онлайн-ретейле.

О проблемах в СП Сбербанка и «Яндекса» в понедельник, 8 июля, написало издание The Bell со ссылкой на пять источников, которые либо были осведомлены о ситуации, либо близки к компаниям. Двое из них сообщили, что банк и IT-компания стали обсуждать условия «развода».

В «Яндекс.Маркете» в ответ на публикацию заявили, что довольны «общим результатом».



Общая стоимость СП на базе «Яндекс.Маркета» составила 60 млрд рублей, в его рамках работают несколько проектов, включая маркетплейс «Беру». Гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков называл целью проекта стать «одним из крупнейших игроков российского онлайн-ретейла», глава Сбербанка Герман Греф говорил, что стороны намерены построить «российский Amazon».

