Повседневные расходы россиян, снизившиеся в мае относительно апреля на 1,2%, в июне выросли на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир». Таким образом, июньский рост расходов оказался однозначно выше нулевой инфляции, рассчитанной Росстатом. И годовое увеличение объема повседневных расходов на 9,9% более чем вдвое превзошло размер накопленной за год инфляции в 4,7%.

В итоге реальные, то есть «очищенные от инфляции», расходы по итогам июня вышли на самую высокую позицию для этого периода за все время наблюдений. Июньские результаты 2015—2018 годов остались далеко позади, замечают аналитики.



Сезонное удешевление плодоовощной продукции, о котором рапортовал Росстат, по всей видимости, пока осталось для россиян незамеченным. Более того, они платили за привычный набор товаров даже больше, чем месяцем ранее.

«Вопреки отчетам официального статистического ведомства о снижении цен на продовольственные товары в июне за счет сезонного удешевления овощей и фруктов наши измерения на основе скан-панели домохозяйств показывают обратную тенденцию. В среднем россияне платили несколько дороже за привычный набор товаров в июне, что и привело к росту общего объема повседневных расходов. Причем стабильность доли затрат на продукты питания (53%) говорит о том, что существенного снижения цен в этой категории не произошло», — поясняет президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.