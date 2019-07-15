В I квартале 2019 года продолжился рост клиентской базы профессиональных участников рынка ценных бумаг. Количество клиентов на брокерском обслуживании выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65% и достигло 2,5 млн лиц, прирост клиентов на депозитарном обслуживании составил 74% — до 3,27 млн лиц, отмечает регулятор в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг ».



«В основном это происходит за счет привлечения новых инвесторов из массового сегмента. Более активно численность массовых инвесторов наращивают кредитные организации, обладающие лицензией профучастника рынка ценных бумаг. Этому способствуют их обширная филиальная сеть и узнаваемость бренда», — поясняется в сообщении.

Если говорить о поведенческих моделях, то, как свидетельствуют данные обзора, на брокерский рынок приходит все больше долгосрочных инвесторов, предпочитающих пассивные стратегии, а интерес к краткосрочным операциям постепенно снижается. При этом более долгосрочному характеру инвестиций содействует продолжающийся приток новых клиентов, открывающих индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Количество ИИС за I квартал выросло на 21% до 722 тыс. счетов, а объем активов составил 108,6 млрд рублей. Средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания снизился со 127 тыс. до 117 тыс. рублей, а в рамках доверительного управления — с 408 тыс. до 373 тыс. рублей.

Основная часть активов на ИИС вложена в низкорисковые финансовые инструменты с фиксированной доходностью, прежде всего государственные и муниципальные облигации, а также корпоративные облигации первого эшелона.