Камский Коммерческий Банк предлагает открыть новый вклад «Перспективный».

Минимальная сумма — 1,6 млн рублей. Срок — один год. Проценты начисляются по двум периодам: с первого по 183-й день — по ставке 7,5%, со 184-го по 366-й день — 6,5% годовых. Доходность депозита за полный срок составляет 7% годовых. Пополнение возможно в течение первых 120 дней. Проценты выплачиваются раз в полгода.

«В случае досрочного расторжения договора выплаченные за первый период проценты сохраняются», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.