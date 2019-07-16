В приложении «Сбербанк Онлайн» теперь можно дарить электронные книги из ассортимента крупнейшего сервиса электронных книг «ЛитРес». Об этом во вторник рассказали в Сбербанке.

«Для подарка доступны самые популярные книги «ЛитРес» из разных категорий: бизнес, саморазвитие, биографии, научпоп, кулинария, фэнтези, родителям и др.», — указано в релизе.

Уточняется, что в специальной категории «Мы рекомендуем» собраны книги о менеджменте, психологии и развитии общества, которые советует к прочтению глава Сбербанка Герман Греф.

Подарить электронную книгу можно через «Диалоги» в приложении «Сбербанк Онлайн». В чате с пользователем нужно нажать на «плюс» и выбрать функцию «Подарки». Сразу после оплаты сертификат на книгу будет отправлен адресату.

Получатель сможет прочитать книгу на сайте, в приложении «ЛитРес» или скачать в нужном формате.



В Сбербанке напомнили, что в 2018 году он добавил возможность дарить открытки с подарочными сертификатами на товары из ассортимента маркетплейса «Беру».