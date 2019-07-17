Личная инфляция россиян спустя четыре месяца снижения вернулась к росту и в июне составила 0,5% при официальной инфляции в 0%. Об этом сообщается в пресс-релизе исследовательского холдинга «Ромир».

«В июне четырехмесячный тренд по снижению дефлятора был прерван. При официальной инфляции в 0% дефлятор получил значение в 0,5%. Накопленные с начала года значения двух индексов опять пошли на сближение: дефлятор за шесть месяцев достиг уровня в 2,3%, а инфляция — 2,5%. Рост дефлятора объясняется ростом цен на топливо и на набор привычных товаров», — отмечается в сообщении.

Как прокомментировал президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин, в апреле и мае даже были зафиксированы отрицательные значения дефлятора, а его рост в июне свидетельствует об изменении ситуации. «Борьба с растущими ценами оказалась менее результативной. Возможно, в текущем году сезонное снижение цен на овощи и фрукты началось раньше обычного в силу раннего урожая. Однако это не смогло в целом спасти ситуацию», — отметил он.