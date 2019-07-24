Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,2% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 706,47 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,34% — до отметки 1 350,08.

Настроения на глобальных рынках локально улучшились, но при этом среднесрочные экономические риски не дают о себе забывать, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

«Локальное улучшение риск-аппетита на рынках, на наш взгляд, может позволить индексу удержаться выше отметки в 2 700 пунктов, как следствие, сегодня ожидаем консолидации рынка в нижней половине диапазона 2 700—2 750 пунктов», — прогнозирует эксперт.

В конце июля — начале августа, замечает он, состоится перечисление последних дивидендных платежей на счет держателей акций, часть из которых может быть реинвестирована, что может оказать локальную поддержку российским бумагам.