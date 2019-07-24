ВТБ планирует пилотный запуск своего мобильного оператора «ВТБ-Мобайл» в сентябре 2019 года, сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников.

Мобильная связь активным клиентам ВТБ будет предоставляться на особых условиях. Обслуживаться клиенты оператора будут в отделениях и каналах обслуживания банка. Для них также будет создано отдельное приложение «ВТБ-Мобайл».

Оператор обещает выгодный роуминг, быстрое подключение, высокую защиту персональных данных и отсутствие спам-подписок и непредвиденных списаний.