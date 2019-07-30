Банк ДОМ.РФ запускает ипотечную программу «Покупка из-под залога» со ставкой от 9,6% на покупку на вторичном рынке квартир, таунхаусов или апартаментов, уже находящихся в залоге у других кредитных организаций, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Иными словами, если покупатель собирается приобрести у физического лица недвижимость, на которую уже оформлена ипотека, то Банк ДОМ.РФ предоставит ипотечный кредит для этих целей, а также возьмет на себя все регистрационные вопросы», — поясняется в релизе.



Зарплатные клиенты банка смогут получить кредитные средства по ставке от 9,6% годовых, прочие категории заемщиков — от 9,8%.

Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; для остальных регионов — 15 млн рублей).

Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости недвижимости. Срок кредита — от трех до 30 лет.

Для рассмотрения заявки понадобится стандартный пакет документов, а также документы по текущей ипотеке от продавца залоговой недвижимости: кредитный договор, выписка по счету об остатке текущей ссудной задолженности и справка об отсутствии текущей просроченной задолженности по кредиту.

«Мы существенно расширяем возможности для всех клиентов, которые хотят приобрести собственное жилье, — рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов. — Обычно люди, покупая недвижимость, на которую оформлена ипотека, сталкиваются с определенными сложностями, так как большинство банков не предоставляют жилищные кредиты, пока квартира или апартаменты находятся в залоге. Покупателю и продавцу приходится искать собственные варианты для погашения действующей ипотеки и заниматься вопросами регистрации и оформления, что зачастую приводит к отказу от планов по приобретению и продаже жилья. Теперь у клиентов Банка ДОМ.РФ есть возможность без лишних трудностей купить залоговую недвижимость. Банк разработал решение по ее выкупу, в рамках которого готов предоставить ипотеку без дополнительного залога».

