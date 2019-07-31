Банк России установил официальные курсы валют на 1 августа.

Курс доллара вырос на 3,81 копейки, составив 63,4172 рубля (63,3791 рубля на 31 июля). Курс евро увеличен на 13,75 копейки до 70,7355 рубля (70,598 рубля на 31 июля).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 63,42 рубля (минус 9 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 70,69 рубля (минус почти 14 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 63,35—63,49 рубля за доллар и 70,64—70,81 рубля за евро.