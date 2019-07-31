Сбербанк улучшил прогноз по среднему курсу рубля на 2019 и 2020 годы, говорится в презентации кредитной организации.



Так, теперь аналитики госбанка ожидают, что средний курс рубля за доллар в 2019 году составит 64,5 рубля вместо 68,5 рубля, а в 2020-м — 65 рублей вместо 69 рублей.

При этом банк сохранил свой прогноз на 2021 год, согласно которому доллар будет стоить 65,5 рубля.



Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара в среднем за 2019 год на уровне 63,9 рубля, в 2020 году — 63,8 рубля.



Также банк улучшил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 4,8% до 4,2%. Прогноз на 2020—2021 годы остался неизменным — 4%.



Аналитики госбанка также повысили прогноз по цене на нефть Urals на конец 2019 года с 62 до 64 долларов за баррель. Однако в 2020 и 2021 годах, согласно прогнозу, стоимость нефти вновь понизится до 62 долларов.



В то же время Сбербанк ухудшил прогноз по реальному росту ВВП России в 2019 году до 1% с 1,4%. Ожидания на 2020 и 2021 годы остались неизменными — 2% и 2,2% соответственно.