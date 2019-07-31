В 2019 году номинальный рост корпоративного кредитования в России составит 3—5%, а Сбербанк покажет результаты «немного ниже сектора», следует из презентации кредитной организации.

Ранее Сбербанк планировал увеличивать кредитование юридических лиц наравне с остальным рынком — на 5—7% в текущем году.



Госбанк сохранил свой прогноз по росту розничного кредитования в России — 15—18% в годовом выражении, но ухудшил оценку по собственным показателям. Ранее Сбербанк предполагал расти немного лучше сектора.