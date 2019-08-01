Бывший пресс-секретарь «Билайна» Екатерина Осадчая назначена главой пресс-службы правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства и подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Назначить Осадчую Екатерину Александровну директором департамента пресс-службы и информации правительства Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

По данным РБК , в 2006 году она стала пресс-секретарем «ВымпелКома». С 2009 по 2010 год Осадчая занимала должность директора по связям с общественностью холдинга «СТС Медиа», позднее, до 2012 года, — аналогичную должность в группе компаний «ПрофМедиа», входящей в «Газпром-Медиа Холдинг».