Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 2% и составил 2 674,9 пункта. Индекс РТС уменьшился на 3,95% до отметки 1 293,19.

Бумаги Сбербанка подешевели на 3,76%, «Газпрома» — на 2,57%, «АЛРОСы» — на 1,64%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,06%, Мосбиржи — на 0,01%.

В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал уверенную негативную динамику, чему способствовал внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Новостной поток второй половины недели давил как на высокорисковые активы вообще, так и на российские в частности. При этом прошел провал на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent откатилась ниже 63 долларов за баррель. Также сегодня продажи преобладали на западных фондовых площадках», — комментирует эксперт.

Российскому рынку так и не удалось удержать позиции выше поддержки, расположенной на уровне 2 730 пунктов, что говорит в пользу продолжения коррекционного снижения.

«Если «медведям» удастся увести индекс Мосбиржи ниже минимума июля, установленного в районе 2 665 пунктов, в этом случае ближайшей технической целью снижения будет выступать диапазон 2 550—2 590 пунктов», — заключает аналитик.