Общее число DDoS-атак во II квартале 2019 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Так, доля технически сложных атак выросла на 32% по cравнению с таким же периодом прошлого года и составила почти половину (46%) от общего числа этих киберугроз. Также была зафиксирована атака длительностью 509 часов (21 день). Ранее рекорд составлял 329 часов. Доля длительных атак стала меньше, чем в начале года.

Количество DDoS-атак, направленных на ресурсы, расположенные в России, осталось по сравнению со II кварталом 2018 года примерно на прежнем уровне, снизившись на 9%.