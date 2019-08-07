Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,31% и составил 2 674,98 пункта. Индекс РТС снизился на 0,74% до отметки 1 284,91.

Бумаги Сбербанка подешевели на1,66%, «Газпрома» — выросли на 0,4%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,47%, «АЛРОСы» — на 0,44%, Московской биржи — выросли на 0,53%.



«Завтра рынок может остаться под давлением. Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 655—2 705 пунктов, индекс РТС — 1 275—1 300 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.