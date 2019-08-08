Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность, сообщает РБК . Сейчас данные более 30 тыс. российских госпредприятий остаются за рамками консолидированного бюджета государства, а многие из них не публикуют аудированную отчетность, констатирует МВФ.

Среди других рекомендаций МВФ — составление 50-летнего бюджетного и макроэкономического прогноза и укрепление институциональной независимости Росстата от органов исполнительной власти.

Большинство предложенных МВФ мер по повышению бюджетной прозрачности уже реализуются, сообщила пресс-служба Минфина. По данным МВФ, ведомство планирует составить статистику по финансам госкорпораций на консолидированной основе к началу 2020 года.

Сейчас в России шесть госкорпораций, крупнейшие — это «ВЭБ.РФ», «Ростех», «Росатом», «Роскосмос». Агентство S&P Global Ratings недавно назвало «ВЭБ.РФ» «квазибюджетным подразделением» правительства. Минфин не объясняет, почему решено включить в состав бюджетной отчетности только госкорпорации. По мнению экспертов, данные МВФ о количестве государственных компаний выглядят завышенными, следует разделять разные виды госпредприятий. МВФ мог включить в эту категорию и муниципальные предприятия.

Среди аспектов бюджетной политики, которые требуют повышения открытости, МВФ выделяет непрозрачность расходов на реализацию национальных проектов и большую долю засекреченных статей федерального бюджета. Доля закрытых бюджетных расходов на национальную оборону и безопасность выросла с 10% в 2010 году до 17% в 2018-м, указывает фонд. На реализацию нацпроектов в бюджете отводится порядка 10%, отмечает МВФ. При этом разрешены неограниченные переносы средств между проектами без дополнительных согласований. МВФ полагает, что правительству России следует вернуться к промежуточным внутригодовым оценкам расходования бюджетных средств на реализацию нацпроектов.

Еще одна рекомендация МВФ — публикация каждые три года отчета о бюджетных рисках и подготовка 50-летнего бюджетного прогноза с учетом различных сценариев динамики цен на нефть и других макропараметров. Кроме того, фонд предписывает приводить сопоставления между официальными финансовыми прогнозами и прогнозами независимых структур с объяснением их расхождений.

Что касается использования средств Фонда национального благосостояния, то МВФ советует прекратить внебюджетные инвестиции из ФНБ во внутреннюю экономику, в прошлом направлявшиеся на докапитализацию банков, инфраструктурные проекты и субсидирование кредитов малому и среднему бизнесу.

Сейчас ответственность за ведение данных по бюджету возложена на Федеральное казначейство, подведомственное Минфину. Но МВФ выступает за передачу этих полномочий независимому от Минфина органу. Так, МВФ рекомендует «укреплять институциональную независимость Росстата» и наделить его полномочиями публиковать бюджетную статистику независимо от правительства.