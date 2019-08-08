Агентство MSCI в ходе очередного пересмотра индекса развивающихся стран снизило долю России. По расчетам главного стратега «БКС Глобал Маркетс» Вячеслава Смольянинова, это может привести к оттоку из бумаг российских компаний около 210 млн долларов.



Наибольший отток пассивных денег ожидается в акциях «Газпрома» (38 млн долларов), Сбербанка (37 млн долларов) и «ЛУКОЙЛа» (33 млн долларов).

В то же время, отмечает эксперт, совокупная ликвидность бумаг, входящих в индекс MSCI EM в Москве и Лондоне с легкостью абсорбирует изменения за один день торгов.

В ходе очередного пересмотра индекса развивающихся стран MSCI EM вес России был снижен на 0,1%. Доля бумаг компаний Саудовской Аравии и Китая (акции класса А), напротив, увеличилась. Изменения вступят в силу на закрытии торгов 27 августа.