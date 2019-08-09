ВТБ закрыл сделку по приобретению пакета 50% плюс одна акция группы компаний «РТК». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Стратегия многопрофильного железнодорожного комплекса предусматривает дальнейшее развитие инфраструктуры внутрироссийских перевозок, снижение волатильности рынка и предоставление качественной и надежной услуги для профильных российских предприятий», — прокомментировали в ВТБ.

Группа компаний «РТК» — многопрофильный железнодорожный холдинг, лидер специализированных сегментов рынка грузовых железнодорожных перевозок в России. Это крупнейший перевозчик аграрных и лесных грузов.