В Казани начался процесс по уголовному делу бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщает «Коммерсант» . Ходатайство защиты банкира о переводе рассмотрения дела в закрытый режим отклонено. Мусину предъявляют злоупотребление полномочиями, в результате которого банк недосчитался 53 млрд рублей и не смог исполнять свои обязательства перед кредиторами.

В среду Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Роберта Мусина, который является одним из основателей и бенефициаром Татфондбанка, а с 2016 года возглавлял его правление. На первом заседании судья продлил домашний арест бывшего банкира до 4 января 2020 года. Однако защита ходатайствовала перевести весь процесс в закрытый режим. Бывший банкир опасается, что на заседаниях может быть разглашена «банковская, коммерческая и, возможно, государственная тайна». Суд в удовлетворении этой просьбы отказал.

Экс-главе Татфондбанка утвердили обвинение Свою вину он частично признал.

Совокупный ущерб от действий Мусина по всем эпизодам оценивается в 53 млрд рублей. В материалах дела также говорится о выводе залогов по кредитным договорам на сумму 20,5 млрд рублей. Также Мусина обвиняют в уступке прав требования по кредитным договорам на сумму 2,7 млрд рублей в обмен на утерявшие ликвидность облигации Татфондбанка. Кроме того, в деле говорится о получении Татфондбанком кредита в ЦБ в размере 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

Объем уголовного дела составил 517 томов.

Как сообщало следственное управление СКР по Татарстану, Роберту Мусину может грозить до десяти лет лишения свободы. При этом с марта 2017 года экс-банкир находился в СИЗО. В январе 2018 года меру пресечения изменили на домашний арест. Следующее заседание назначено на 10 сентября.