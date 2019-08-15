В отношении сотрудницы банка в Усть-Донецком районе Ростовской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемая с мая 2018 года по февраль 2019 года похитила с депозитного счета денежные средства одного из клиентов в сумме более 1,6 млн рублей.

«В результате преступных действий злоумышленницы потерпевшему причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, ход которого взят на контроль», — сообщает прокуратура Ростовской области.