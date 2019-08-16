Банк «Восточный» направил письмо американскому инвестору Чарльзу Райану (он от имени фонда Parus Marine ранее отправил в банк предложение купить акции) с формой договора купли-продажи, в котором описаны условия продажи 59,9% акций International Financial Technology Group (IFTG): возмещение ущерба на 3,7 млрд рублей и отсутствие у покупателя возможности оспорить сделку или предъявить убыток в случае утраты титула владельца актива, сообщают «Ведомости» .

У банка нет дополнительной информации о рыночной стоимости акций IFTG, поэтому он рассматривает предложения о цене сделки только с позиции «стоимости восстановления своего нарушенного права» — это 3,7 млрд рублей, говорится в письме банка Райану. Также в договоре купли-продажи указано, что сделка заключается исключительно в целях покрытия причиненных банку убытков от связанных с кредитом ПКБ сделок, а также в связи с получением в качестве отступного самих акций IFTG.

Фонд Parus Marine должен будет подтвердить осведомленность о том, что акции IFTG банк получил через отступное по кредиту и это послужило основанием для возбуждения уголовного дела, где банк — пострадавший; также фонд по условиям договора не сможет требовать расторжения договора или взыскания с «Восточного» убытков, если какие-либо судебные процессы, связанные с акциями и сделками вокруг них, создадут угрозу оспаривания права собственности на эти акции; фонд должен будет подтвердить, что рыночную цену акций нельзя достоверно определить, и это не может стать основанием для оспаривания условий договора о цене или же взыскания с банка убытков, если окажется, что рыночная стоимость акций отличается от цены покупки, указано в договоре.

По словам экспертов, целью договора купли-продажи может быть только продажа акций за обусловленную сторонами цену, однако банк явно указывает цель совершения сделки — покрытие своих убытков, поэтому есть все основания в суде признавать такой договор ничтожным.