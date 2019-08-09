Банк «Восточный» отказался продать пакет акций люксембургской IFTG фонду Parus Marine Чарльза Райана за 2,6 млрд рублей, следует из ответа «Восточного» на предложение Parus Marine. Об этом сообщает РБК .

«Восточный» попросил Parus Marine и Райана пересмотреть цену предложения. Банк считает, что они стоят 3,7 млрд рублей, пишет предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян в ответе Parus Marine и Райану. Эта сумма складывается следующим образом: 2,6 млрд рублей — выданный «Восточным» кредит Первого коллекторского бюро (ПКБ), который был погашен в счет стоимости акций IFTG, переданных на баланс банка. Эта сделка стала основой уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Банк признан потерпевшим по делу, напоминает Арутюнян. Еще 1,1 млрд рублей — средства, которые банк выплатил ПКБ за «фиктивные услуги». «Таким образом, общая сумма убытка, связанная с приобретением акций составляет 3,7 млрд рублей», — говорится в письме.

Условия оффера со стороны Parus Marine также предполагали, что банк вернет фонду деньги, если право владения фонда ациями IFTG будет затронуто в судебных производствах. Арутюнян сообщил в письме, что банк не может согласиться с таким условием. Он добавил, что «Восточный» не располагает информацией о Parus Marine и «не может провести оценку правоспособности и источников платежеспособности компании». В связи с этим банк попросил подтвердить источники средств на сделку.

Арутюнян в письме также пишет, что Калви и Райана «связывают совместные инвестиции, работа в Европейском банке реконструкции и развития и Атлантическом совете». «Нам также известно, вы финансировали предвыборную кампанию брата Майкла Калви — Кевина Калви в конгресс США», — пишет глава «Восточного», отмечая, что банк «понимает желание помочь Майклу Калви и возместить ущерб, причиненный преступлением, в совершении которого он обвиняется».

«Полученное предложение содержит условие, которое дает неограниченную возможность предъявления банку требования о возврате денежных средств», — сказали в пресс-службе «Восточного». Банк «при всем желании не может обеспечить due diligence по указанным акциям», — отметили там, пообещав рассмотреть продажу пакета акций IFTG, если предложение будет отражать сумму ущерба и не будет включать условий о возврате денег.