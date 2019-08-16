Фондовые индексы РФ продолжили тенденцию последних дней и вновь снизились по итогам торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,4% к уровню закрытия торгов четверга и составил 2 615,2 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,83% — до 1 239,81 пункта.

Акции «Норильского никеля» подешевели на 1,82%, Московской биржи — на 1,43%, ВТБ — на 1,37%, «Газпрома» — на 1,07%, МТС — на 0,97%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,47%. Бумаги «Яндекса» выросли в цене на 1,21%, «АЛРОСы» — на 0,7%, «Магнита» — на 0,42%, Сбербанка — на 0,21%.



Заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова подсчитала, что индекс РТС за неделю потерял порядка 3%, а рублевый индекс Мосбиржи — примерно 2%. «Прогнозируем, что на следующей неделе индекс РТС переместится в коридор 1 240—1 300 пунктов, а индекс Мосбиржи мы увидим в интервале 2 600—2 700 пунктов», — отмечается в комментарии, распространенном незадолго до завершения торговой сессии.