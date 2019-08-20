В первой половине 2019 года количество зарегистрированных дел о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК) возросло до 6 613 — почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает РБК . Это следует из статистики, собранной Главным информационно-аналитическим центром МВД России.

Наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы при совершении преступления организованной группой либо в особо крупном размере. Статья распространяется на хищение денег с использованием украденной или подделанной карты, когда эта карта предъявляется работнику банка или магазина, рассказал адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко. Под эту статью не подпадает снятие денег в банкомате с похищенной или подделанной карты и снятие денег с карты, если жертва сама сообщила ПИН-код от нее.

Также под статью подпадают случаи, когда карта передается добровольно, но средства расходуются в большем размере вопреки воле владельца.

К мошенничеству с использованием электронных средств платежа обычно относят любые незаконные действия, включающие безналичный перевод с помощью информационных технологий, электронных носителей информации и прочее, отметил ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Среди часто встречающихся видов атак — фишинг, социальная инженерия, банковские троянцы, атаки на интернет-банки.

Заместитель руководителя юридической службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова связала рост числа таких преступлений с активизацией мошенников в сфере электронных платежей и постановлением пленума Верховного суда от ноября 2017 года, разъяснившим особенности применения статьи о мошенничестве. «Возможно, правоохранительные органы более четко поняли, что понимается под этим составом, и более активно стали применять эту статью», — отметила Рябова.