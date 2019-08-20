«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Банки предложили внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Эксперты отмечают, что эта идея может ударить по добросовестным клиентам банков. В ЦБ подчеркнули, что, по статистике, вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода.

• Злоумышленники стали использовать новую схему для получения информации от клиентов банков: имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота. Мошенники в диалоге с клиентом пытаются выведать код подтверждения и, если чувствуют его сомнение, просят продиктовать цифры системе распознавания голоса, которые надо повторить, чтобы банк удостоверился: трубку снял именно клиент. И хотя личным финансам россиян роботы уже угрожают, рабочим местам, кажется, пока нет. По крайней мере, в этом уверены большинство граждан. По словам 78% респондентов, перспектива замены людей на рабочих местах роботами их не пугает.

• По итогам 2018 года Россия заняла третье место среди стран «большой двадцатки» по степени жесткости требований к локализации производства, говорится в материалах Международного валютного фонда. По итогам прошлого года МВФ оценил уровень требований России к локализации производства зарубежными компаниями в 15,4 балла. Это означает, что в продукции, произведенной иностранцами с учетом правил освоения местных ресурсов, доля импортных компонентов составляет 15,4%. Первое и второе места заняли Бразилия (23,9) и Аргентина (18,7). В МВФ рекомендуют России смягчить правила: их строгость препятствует притоку капитала из-за рубежа.

• Прибыль банковского сектора за семь месяцев текущего года составила 1,178 трлн рублей против 776 млрд за аналогичный период 2018-го, сообщил ЦБ. Как поясняет регулятор, такая динамика «в значительной мере обусловлена сокращением расходов на формирование резервов на возможные потери, которое носит преимущественно технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9».