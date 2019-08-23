Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ВТБ на 600 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу кредитов, сообщает пресс-служба ФАС.

«В управление поступили обращения физических лиц, содержащие информацию о получении ими рекламы с признаками нарушения федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». В ходе рассмотрения обращений Московским областным УФАС были выявлены признаки нарушения части 7 статьи 5, части 1 и 3 статьи 28 закона «О рекламе», выразившиеся в распространении рекламы финансовых услуг без указания всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесет лицо, воспользовавшись указанным в рекламе кредитом, а также наименования лица, оказывающего финансовые услуги», — говорится в сообщении.

ФАС напоминает, что в соответствии с частью 7 статьи 5 закона «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

По результатам рассмотрения обращений Московским областным УФАС России в отношении банка были возбуждены дела о нарушении закона «О рекламе».