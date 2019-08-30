Предложение обязать кредиторов перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене должнику имеет рациональное зерно, при этом требует анализа рисков, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя данные СМИ о разработке Минэкономразвития соответствующего законопроекта.

«На мой взгляд, идея имеет здравый смысл, имеет рациональное зерно. Конечно, она требует изучения с точки зрения возможностей создания каких-то схем, но на первый взгляд идея правильная, и я бы ее поддержал… Но при этом надо посмотреть те риски, которые в связи с этим возникают: риски неплатежей, риски, связанные с возникновением схем (мошеннических. — Прим. ред.), в том числе ухода из-под санкций ЦБ, может быть. То есть вот такие вопросы требуют анализа, ну и после этого — принятия решения», — пояснил он.

Заемщики смогут выкупать долги по кредитам с дисконтом Минэкономики разработало поправки в законы о взыскании долгов физлиц и «О микрофинансовой деятельности».

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предлагает обязать кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. Таким образом, гражданин сможет выкупить долг с дисконтом.