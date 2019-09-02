Международная конференция по большим данным, науке о данных и искусственному интеллекту Big Data Days 2019 пройдет в Москве 8—10 октября. Конференция #BigDataDays предоставляет онлайн-трансляцию и синхронный перевод докладов.



Конференция Big Data Days посвящена техническим докладам в областях больших данных, высоких нагрузок, обработки и анализа данных и машинного обучения. Конференция объединяет разработчиков, специалистов в области IТ и пользователей, позволяя им поделиться опытом, обсудить передовые методы и достигнутые успехи в отношении сценариев использования и коммерческого применения.



В программе конференции:



встреча более чем с 30 международными докладчиками, работающими в ведущих компаниях по управлению данными;

три технических потока, охватывающих наиболее значимые и актуальные аспекты больших данных, включая глубокое обучение, обработку потоков в режиме реального времени, обработку и анализ данных и облачные технологии;

ознакомление с техническими и независимыми материалами;

сеть, включающая более 450 участников из различных компаний, которые используют большие данные в производстве.

Подробнее о конференции можно узнать на ее сайте . Для участия необходимо купить билет .