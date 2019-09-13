Российская валюта укрепляется к доллару и слабеет к евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 19 копеек. На 10:10 мск курс доллара понизился на 13 копеек и составил 64,57 рубля, а евро подорожал до 71,68 рубля (минус 9 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, покупать рубль против доллара до возобновления повышательного тренда нефти очень рискованно, хотя пара доллар/рубль теоретически может сходить в район 64.

«В общем-то, никаких новых поводов для роста рубля не появилось. Да, растет интерес к рискованным активам. Да, инвесторы ждут снижения ставки ФРС. Но эти факторы действовали и в начале недели. Вполне возможно, что к столь сильному росту рубля привели технические факторы: в районе 65 рублей за доллар просто начали срабатывать стопы», — говорил аналитик.