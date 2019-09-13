Банк «Ак Барс» и банк для предпринимателей «Точка» договорились о сотрудничестве в сфере поддержки малого бизнеса.

Так, «Точка» предложит своим клиентам кредитный продукт от банка «Ак Барс» — «Ак Барс Точка». Бизнесмены смогут оформить заем удаленно на сумму до 1 млн рублей. Кредит можно оформить на предпринимательские цели без залогового обеспечения под 17% годовых, сроком до 12 месяцев.

Финальное решение по заявке принимает банк «Ак Барс», «Точка» отвечает за привлечение клиентов, рекламную кампанию и развитие каналов дистрибуции, пояснили в «Ак Барсе».