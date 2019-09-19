Темпы роста задолженности по необеспеченным кредитам замедлились, но до сих пор остаются высокими, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на форуме «Стратегия розничного бизнеса — 2020». По оценке регулятора, темпы роста на 1 сентября снизились примерно до 24% с 24,5% на 1 августа.

«Мы видим, что в результате неоднократно принятых мер повышения надбавок все-таки происходит стабилизация темпов роста, но на достаточно высоком уровне. На 1 августа 24,5% — годовой темп роста. В последний месяц тоже немного снизился темп роста — где-то до 24% на 1 сентября по нашим оценкам», — сообщила представитель ЦБ.

При этом есть тревожная тенденция к росту доли кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), отметила Данилова. Так, быстрее всего доля кредитов с PTI выше 60% достигла 28,5% на 1 июля. «Отчасти это может быть связано с тем, что банки постепенно приближают свой расчет показателя долговой нагрузки к нашей методике», — считают в ЦБ.

Напомним, чтобы охладить рост необеспеченного потребкредитования, с прошлого года регулятор повышал надбавки к коэффициентам риска четыре раза. С октября банки также должны будут рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков. По кредитам гражданам с высоким ПДН устанавливаются дополнительные надбавки к коэффициентам.

На Международном банковском форуме 13 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор не видит системных рисков на этом рынке и пока не планирует дополнительных ограничений.