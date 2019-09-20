Москва заняла 71-е место в последнем «Глобальном индексе финансовых центров» (GFCI), опубликованном на сайте Z/Yen Group, сообщает РБК . Столица России поднялась с 88-го места на 71-е, а Санкт-Петербург опустился с 73-й на 79-ю строчку.

Первая пятерка городов из списка по сравнению с прошлым годом не изменилась: Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур и Шанхай. Все города из первой пятерки рейтинга ухудшили свои показатели по сравнению с 2018 годом.

Москва набрала 610 баллов и обошла Будапешт (78-е место, 603 балла), Кипр (83-е место, 595 баллов), Ригу (85-е место, 593 балла) и оказалась между Мумбаем (72-е место, 609 баллов) и Глазго (70-е место, 613 баллов).

Авторы рейтинга присваивают городу баллы на основе 134 факторов, они анализирует данные третьих сторон, в том числе Всемирного банка, ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, а также Economist Intelligence Unit.