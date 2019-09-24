• Банк России изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам, но это потребует серьезного изменения законодательства. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. ЦБ в начале сентября опубликовал доклад, в котором обратил внимание на то, что российские банки при размещении средств в европейские активы сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлекать клиентские средства в евро по отрицательным ставкам они не могут, поскольку это не предусмотрено гражданским законодательством, отмечал регулятор.

• Сбербанк может запустить сервис формата «маркетплейс» по продаже новых и подержанных автомобилей. По данным СМИ, сервис создается по аналогии с «ДомКлик» — витриной предложений агентств недвижимости. Банк в настоящее время ведет переговоры с крупными игроками рынка, а одной из задач маркетплейса его создатели ставят объединение крупных участников. Проект может быть связан с дочерним Сетелем Банком, специализирующимся на автокредитовании.

• ЦБ совместно с Почтой России готовится запустить пилотный проект по оплате коммунальных услуг через Государственную информационную систему ЖКХ при помощи Системы быстрых платежей. В Центробанке пояснили, что пилотный проект планируется реализовать до конца года. Граждане смогут платить через любой банк, являющийся участником СБП, а в почтовых отделениях станут доступны безналичные расчеты за ЖКУ по QR-коду.

• В России началась работа над созданием системы удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы. Решение для идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе (ЕБС). eSIM — встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической сим-карты. Получить новое подключение можно будет, например, просканировав QR-код в личном кабинете оператора. Удаленная идентификация раскроет все преимущества технологии eSIM, поскольку позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи.